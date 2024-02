Juventus | Allegri LIVE | 'Chiesa e Rabiot recuperati Contento di Alcaraz Su Djaló e Kean'

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Maxpresenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera...

A poco più di un giorno dal derby d’Italia, l’Inter e la Juventus si studiano i dettagli per non lasciare nulla al caso e presentarsi nel migliore ... (inter-news)

Vigilia di Inter-Juve, vigilia diversa da tutte le altre. Così Max Allegri presenta la sfida scudetto (non per lui...) di domenica sera... (calciomercato)

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. Tuttojuve.com ha riportato le sue parole in diretta: Chi porterà domani a ...Vicinissime in classifica, agli opposti nelle valutazioni degli analisti. La sfida tra Inter e Juventus, clou della 23esima giornata di Serie A, si apre con una netta discrepanza tra il piazzamento de ...Ex centravanti di Inter e Juventus tra le altre, Bobo Vieri parla, intervistato da "Sportweek", delle 2 squadre, che si affronteranno domani sera a San Siro in un match ad alta ...