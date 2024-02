Jovic ancora decisivo | entra | stende il Frosinone e lancia il Milan a -4 dalla Juve

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilvive una partita ad altissima tensione allo Stirpe di, va in vantaggio, subisce la rimonta ma ribalta tutto a propria volta:...

Piove sul bagnato in casa Milan . Yunus Musah non ha smaltito il problema al flessore e anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato: l’americano... (calciomercato)

Il Milan sta giocando contro il Cagliari. Una gara molto importante per i rossoneri. Jovic controlla con difficoltà e poi non sbaglia (pianetamilan)

Stefano Pioli è intervenuto a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari e ha rilasciato queste parole: I giovani IN... (calciomercato)

Pagelle Frosinone-Milan : per Stefano Pioli la risolve ancora una volta Luka Jovic. Tre punti fondamentali ma quanta fatica… MAIGNAN 6 Il rigore di ... (dailymilan)

Alle 18 si giocherà Frosinone-Milan. Queste le formazioni ufficiali. FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Romagnoli, Okoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, ...La cosa certa è che il Milan rinnoverà il reparto avanzato. È ancora presto per capire se Jovic resterà in rossonero, mentre da Okafor il club meneghino si aspetta una seconda parte di campionato ...Formazione Milan - Il Milan riparte da Frosinone: scelte di formazione fatte da parte di Pioli, ecco chi gioca e chi no ...