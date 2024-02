John Travolta | i tragici amori del divo | da Diana Hyland a Kelly Preston

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha conosciuto da vicino successi e sconfitte. Sul grande schermo ha fatto sognare intere generazioni con La febbre del sabato sera, ma lontano dai riflettori ha pianto la prematura scomparsa dei suoi più grandi. Nulla hanno potuto, infatti, l’affetto e il supporto dicontro la letale malattia che lo ha privato delle due donne della sua vita:, stroncate da un letale cancro al seno.: la passione conha solo 22 anni quando, nel 1976, conosce sul set di The Boy in the Plastic Bubble l’attrice. Lui è una giovane ...