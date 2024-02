Jannik Sinner in testa alla classifica dei guadagni! Tutte le cifre e i montepremi ATP E gli altri italiani…

(Di sabato 3 febbraio 2024)ha vinto gli Australian Open e svetta indei guadagni, stilata in maniera ufficiale dall’ATP (l’associazione internazionale dei tennisti professionisti). Idei vari tornei sono infatti pubblici ed è la stessa ATP a riportare i guadagni dei giocatori sulle rispettive schede tecniche, dove vengono elencati anche i dati anagrafici e i risultati nelle singole competizioni. Si tratta dunque di una graduatoria certificata e che tiene in considerazione esclusivamente gli introiti per meriti sportivi, mentre non sono inseriti gli emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti (questi non ufficiali).si è assicurato 2,1 milioni di dollari statunitensi con il trionfo nel primo Slam della stagione ...

Sotto accusa il no di Sinner a Sanremo Tiene ancora banco la decisione di Jannik Sinner di non andare al Festival di Sanremo. A parlarne, alla Vita ... (361magazine)

Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 ... (oasport)

"Ho sempre pensato che il fatto che sia stato un ex sciatore fosse un qualcosa di speciale, ed e' questo aspetto che ovviamente ci ha fatti avvicinare.Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo al torneo ATP 500 di Rotterdam, che andrà in scena sul cemento della località olandese dal 12 al 18 febbraio. Sarà la prima uscita da campione Slam per i ...Lindsey Vonn ha parlato dell’amico Jannik Sinner al sito ATP. La campionessa dello sport invernale si è congratulata per la vittoria di Sinner in Australia (primo titolo Slam della carriera del classe ...