Jacomuzzi | “Zielinski? È contrattualizzato e va usato!”

(Di sabato 3 febbraio 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Carlo, presidente Aioc ed ex direttore sportivo del Napoli. Queste le sue parole: Qual è la squadra che, in Serie A, si è maggiormente rinforzata in questo mercato? “Difficile da dire. Con tanti stranieri che sono arrivati, chi può dire come si adegueranno, come si abitueranno ai nostri ritmi e alla nostra pressione. Ci sono tanti fattori che incidono sulle prestazioni dei calciatori. Quel che mi fa pensare è che non sono arrivati top. Prendere mezze figure dall’estero. Può darsi che anche in Italia ci siano mezze figure, ecco.: I giocatori italiani vanno valorizzati, cresciuti sin dai settori giovanili I giocatori italiani vanno valorizzati, cresciuti sin dai settori giovanili. Pensiamo al Lecce, che lo scorso anno ha vinto il ...