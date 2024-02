Italiano detenuto e malato in Papua Nuova Guinea | l’appello | “Non condannatelo a morte”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Prigionieri all'estero, a volte in condizioni degradanti e inumane: il caso di Ilaria Salis, detenuta da quasi un anno in Ungheria e che nelle ultime ore sta tenendo banco in Italia, richiama altre vicende di italiani reclusi in celle straniere tra diritti negati e l'attesa infinita di una sentenza. Rischia di morire in

Il ministro degli Esteri interviene sulla vicenda dell'attivista brianzola detenuta in Ungheria: "Siamo pronti a fare tutto ciò che serve. Non si trasformi la vicenda in un fatto politico" ...Il 29enne siciliano è stato condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi per traffico di droga: è in attesa dell'appello. La madre denuncia: "Vive in condizioni disumane" ...