Italia | celebrazione del Capodanno lunare cinese presso la sede FAO

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 03 feb – (Xinhua) – Partecipanti assistono a una esibizione di Tai Chi durante un evento per celebrare illadell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a Roma, in, il 2 febbraio 2024. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) ha tenuto ieri un evento di alto livellola suaper celebrare l’imminente. (Xin) Agenzia Xinhua

“L’Italia si presenta sola sulla scena europea. Non abbiamo capito bene le ragioni di fondo di Questa posizione del governo italiano. Non lo abbiamo ... (ilfattoquotidiano)

Gaeta – Trent’anni esatti per celebrare, per certi versi, il primo Congresso provinciale di Latina. E questa prima volta forse meritava una location ... (temporeale.info)

Roma, 03 feb - (Xinhua) - Partecipanti assistono a una esibizione di Tai Chi durante un evento per celebrare il Capodanno lunare cinese presso la sede ...Le Filippine per esempio, hanno una tradizione di massa di matrimoni collettivi il giorno di San Valentino, migliaia di coppie si sposano ...San Biagio in Italia e nel mondo tradizionalmente è il santo conosciuto ...don Pietro Rubini, invita a partecipare alle celebrazioni e ai festeggiamenti in onore di S. Biagio. Sabato 3 febbraio, in ...