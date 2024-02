Irlanda del Nord | un leader dello Sinn Fein è premier Michelle O' Neill nella storia | “Una nuova era”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Belfast, 3 febbraio 2024 - Per la prima voltail primo ministro dell'delè nazionalista filo-irlandese:O'viceguiderà il governo di Belfast. La nomina della O'Neil è arrivata grazie a un accordo raggiunto nei giorni scorsi per la formazione di un inedito governo locale di unità nazionale tra i repubblicanie gli unionisti del Dup. Il numero due del governo sarà un rappresentante del Dup. L'accordo trae gli unionisti del Dup è stato approvato dalla Camera dei Comuni di Londra. Laintesa riporterà la condivisione del ...

La vice leader dello Sinn Fein Michelle O'Neill è la nuova 'first minister' in Irlanda del Nord e la prima capo di governo repubblicana.La vice leader dello Sinn Fein Michelle O'Neill è la nuova first minister in Irlanda del Nord e la prima capo di governo repubblicana.La vice leader dello Sinn Fein Michelle O'Neill è la nuova 'first minister' in Irlanda del Nord e la prima capo di governo repubblicana. E' stata ufficialmente nominata oggi dopo che nei giorni scorsi ...