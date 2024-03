Iris Apfel è morta

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di sabato 3 febbraio 2024) Come interior design ha cambiato design alla Casa Bianca per ben nove presidenti, da Truman a Clinton. Loro sono passati, lei è ancora qui, con gli stessi enormi occhiali tondi, gli accessori vistosi e l'immancabile rossetto scarlatto. Si tratta di, la 97enne famosa collezionista di moda e fondatrice della ditta di produzione e importazione di tessuti lussuosi Old World Weavers, fondata nel 1950 col marito Carl. Una donna di talento Titolare di icarichi accademici e autrice del libro: ": accidental icon" ha recentemente firmato un contratto con l'agenzia di modelli IMG Models, una delle più importanti al mondo diventando ufficialmente una modella. Gli aforismiè tuttavia famosa per sue frase celebri sulla moda e la vita: "Non sono bella, e non lo sarò ...