Inzaghi e Allegri tra vizi | virtù | segreti e lo scudetto

(Di sabato 3 febbraio 2024) Com’è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore, scriveva e cantava Franco Battiato nell’anno di grazia 1981, assurto a fama nazionale al suo undicesimo album, “La voce del padrone”, lavoro pensato e studiato nei minimi dettagli per “fare il botto” dopo anni di sperimentazioni, e poco importava che avesse già disseminato il suo percorso di capolavori che sarebbero stati riscoperti a distanza di tempo. Numeri alla mano, iniziando il conto dalla Primavera laziale, è arrivato a quota undici stagioni da allenatore anche Simone, che sembra aver fatto propria la lezione del Maestro: lo vediamo ancora urlare fino a mettere in pericolo le corde vocali a bordo campo, questo sì, ma tutto ciò che gli ronza attorno pare non scalfirlo. C’è anche questo nuovo approccio del tecnico piacentino dietro un’Inter che si presenta da padrona allo ...

“Dimmi che mercato fai e ti dirò che allenatore avrai”. Non è un proverbio adattato. Anzi. Non è nemmeno un... (calciomercato)

Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri riabbracciano due pezzi da 90 ciascuno per Inter-Juventus . Ma in questi rientri c’è una bella ... (inter-news)

su Gazzetta: Tutto quello che Inzaghi e Allegri hanno imparato dai 5 precedenti. Inzaghi e Max Allegri hanno alle spalle 5 incroci in Serie A, da tecnici di Inter e Juve: ...Il tecnico nerazzurro non ha ancora battuto la Juve in casa in campionato, il collega bianconero diventa il secondo allenatore con più panchine ...TORINO - L'attesa sta per finire: tra poco più di 24 ore Inter e Juve si ritroveranno una di fronte all'altro in un match che può valere una fetta di scudetto. Dopo diversi anni, le due formazioni son ...