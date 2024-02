Inzaghi | «Domani non sarà una gara decisiva Allegri mi piace molto come allenatore»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Simoneha parlato in conferenza stampa per il derby d’Italia ditra Inter e Juventus. Il derby d’Italia è un classico, c’è grande attesa anche a San Siro. Che partita si aspetta? «Senz’altro la partita diè importantissima, nonma importantissima.combattuta, all’andata non fu entusiasmante magiochiamo in casa davanti ai nostri tifosi e cercheremo di fare lanel migliore dei mondi, sapendo che affrontiamo una grande squadra che ha avuto un percorso simile al nostro». Rispetto all’andata, sente l’obbligo di vincere questa partita? «Quello è l’obiettivo, tutte le partite si giocano nel migliore dei modi. La classifica, al di là degli asterischi, è simile la nostra e quella della Juve. Noi dovremo ...

