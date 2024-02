Inverno alla riscossa | Italia stretta tra freddo e perturbazione atlantica

(Di sabato 3 febbraio 2024) Chi pensava di dire addio all'dovrà prendere atto degli aggiornamenti forniti dai meteorologi. Sembra infatti che all'orizzonte ci sia un netto cambio di passo. Il team de ilmeteo.it ha annunciato che, a partire dmetà di febbraio, torneranno le condizioni meteo caratteristiche di questo periodo dell'anno. L'anticiclone, quindi, sarà costretto a fare dei passi indietro. Correnti gelide e perturbazioni potrebbero interagire. "Occhi puntati dal 15-16 in avanti quando l'irruzione di aria molto fredda di origine artico Marittima potrebbe investire l'Europa orientale e l'provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento", fanno sapere gli esperti. Stando a quanto riferisce la squadra di meteorologi, sul comparto Nord Atlantico "potrebbe prendere vita una ...

