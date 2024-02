Inter | pomeriggio amaro per quattro prestiti Ma un assist

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)pergiocatori dell’in prestito e impegnati in Serie B nelle partite delle 16.15. Un pareggio e due sconfitte, ma anche un– Non è undi festeggiamenti per idell’impegnati oggi in Serie B. A partire da Eddie Salcedo, caduto con il Lecco in casa per 0-1 contro la Cremonese: 74 minuti per lui in campo, senza però riuscire a incidere. Non è andata tanto meglio a Franco Carboni, in campo per tutta la partita con la Ternana, che cade però in casa per 0-1 contro il Como. Infine il tonfo casalingo di Filip Stankovic e Sebastiano Esposito con la Sampdoria: i blucerchiati vanno avanti per 2-0 contro il Modena, grazie anche a un ...