Inter-Juventus | Zazzaroni | «Pronostico 1» Caressa non gli va dietro

Nel corso della puntata di oggi di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto il loro Pronostico su Inter-Juventus, partita valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A in programma domani domenica 4 febbraio alle 20.45. Zazzaroni ha puntato su una singola. «1». Il collega Caressa punta su una doppia, dichiarando. «1X».

