Inter-Juventus | si infiamma San Siro | ecco la super coreografia della Curva | entra in gioco anche Qatar Airways

Inter-Juventus è una partita da vincere per Inzaghi, anche se – considerata la posizione privilegiata in classifica – un pareggio non sarebbe la ... (inter-news)

Inter-Juve non è ancora cominciata, eppure è come se fosse qui tra noi già da diverse settimane. Staccate dalle altre, impegnate in una lotta scudetto a distanza, in questa lunga vigilia che precede ...L'IMBOSCATA - Derby d'Italia a Maresca è determinazione "politica" che non fa onore a tanti. Che torto a Orsato, Rocchi si piega al "sentire popolare". L'Inter galoppa verso il sole. Mercato chiuso, m ...Andrea Barzagli a Tuttosport ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Juventus in programma domenica a San Siro ...