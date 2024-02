Inter-Juventus | probabile formazione Convocato un… Rientrante ? CdS

(Di sabato 3 febbraio 2024) Vigilia di. Inzaghi oggi si allenerà con la squadra a San Siro, ma ha già lain testa. Tra i convocati un protagonista dell’ultima settimana., il grande match della ventitreesima giornata sta per arrivare. Domani a San Siro, lo scontro diretto per lo Scudetto. Inzaghi ha stilato un programma meticoloso e decisamente organizzato con la squadra che si allenerà oggi a San Siro per testare il nuovo manto erboso appena rizollato. Poi ritiro ad Appiano Gentile e domani ultima sgambata alla Pinetina. Per quanto riguarda la, ci sono in realtà pochi dubbi: da Firenze quattro rientri. Mentre è statoStefano Sensi, il cui trasferimento al Leicester è saltato gli ...

Inzaghi è uno dei protagonisti più attesi di Inter -Juventus pur non scendendo in campo a giocarla. L’allenatore nerazzurro vivrà con particolare ... (inter-news)

Il Corriere dello Sport si è soffermato sul futuro di Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli: "Niente è per sempre e il Napoli e Zielinski sono ormai separati in casa: resterà il campionato, ciò c ...Rabiot rifiuta l’Inter: se non rinnova con la Juve andrà lì. Il punto della situazione dopo l’interesse di Ausilio e Marotta L’Inter si è iscritta tra le pretendenti per Rabiot, visto che ha il ...Su Repubblica Torino - I goleador dell’Inter contro l’estro della giovane. Juve la sfida è in attacco. Nerazzurri solidi a centrocampo e davanti, i ...