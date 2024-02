Inter-Juventus | nerazzurri favoriti nelle quote E un italiano su due scommette sulla squadra di Inzaghi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Domenica sera San Siro sarà il palcoscenico dell’atteso big match che tutti ormai attendono da settimane, il Derby d’Italia tra. Dopo qualche anno, quest’eterna rivalità torna ad avere rilevanza in ottica Scudetto, con iche però arrivano con un punto di vantaggio e una partita da recuperare. Ladiè favorita, con l’’1? dato a 1,83 su Planetwin365. Lo scenario in cui lasi porta a casa 3 punti è invece dato 4,45. Sbilanciate a favore dianche le valutazioni dei tifosi, che in una giocata su due hanno scelto Lautaro e compagni. L‘argentino, capocannoniere del campionato, a segno apre le previsioni sui gol a quota 2,50 su Better, mentre il serbo si gioca a 3,75. Occhi puntati anche sui possibili risvolti ...

Aldo Serena su Corriere di Torino: “Inter più forte solo a centrocampo, la Juve non mollerà mai. Non sarà decisiva, conosco l'ambiente juventino e lotterà fino alla fine. Sanno che in Champions si ...Marco Parolo, ex centrocampista di Parma e Lazio tra le altre, attuale opinionista Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport in merito a Inter-Juventus: "Sicuramente la partita pesa più pe ...L`Inter è sulle tracce di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus in scadenza di contratto a fine giugno con i bianconeri, e la cosa irrita la dirigenza bianconera..