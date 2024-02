Inter-Juventus | le squadre a confronto | vittoria nerazzurra 6-3

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2024) E’ in corso la 23ª giornata del campionato di Serie A e tutte le attese sono per lo scontro scudetto tra. I nerazzurri guidano la classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri e sono reduci dal blitz sul difficile campo della Fiorentina. Passo falso, invece, dei bianconeri contro l’Empoli. La stagione è ancora lunga ma la partita di San Siro potrebbe indirizzare la stagione, soprattutto in caso didella squadra di Simone Inzaghi. La partita si preannuncia equilibrata e anche i valori in campo sono bilanciati con una preferenza per i nerazzurri. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa, leSOMMER-SZCZESNY –per il portiere bianconero, attualmente uno dei migliori in circolazione. ...