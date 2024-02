Inter-Juventus | Inzaghi ha le idee chiare! La probabile formazione

(Di sabato 3 febbraio 2024)andrà in scena domani sera alle 20:45., che ritrova diversi titolari, cambierà 4 uomini nell’undici rispetto alla sfida contro la Fiorentina SCELTE – L’sarà di scena domani sera contro lain un match che può risultare decisivo negli equilibri nella lotta scudetto.dovrebbe effettuare quattro cambi dirispetto all’undici schierato contro la Fiorentina. In difesail rientro di Acerbi dal 1? che andrà a piazzarsi al centro, con Pavard a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo si rivedono Calhanoglu e Barella, al rientro dopo la squalifica scontata a Firenze. A completare il reparto il ‘solito’ Mkhitaryan. Sulla corsia di sinistra riecco Dimarco dal 1?, a destra unico ballottaggio ...

Inzaghi è uno dei protagonisti più attesi di Inter -Juventus pur non scendendo in campo a giocarla. L’allenatore nerazzurro vivrà con particolare ... (inter-news)

Aldo Serena su Corriere di Torino: “Inter più forte solo a centrocampo, la Juve non mollerà mai. Non sarà decisiva, conosco l'ambiente juventino e lotterà fino alla fine. Sanno che in Champions si ...Il dubbio di Allegri è tra Chiesa e Yildiz per Inter-Juventus. Il resto della formazione è fatta, oggi la rifinitura. Filtra una sensazione. LE ULTIME - Allegri ha praticamente 10/11 della Juventus an ...La Juventus è attesa dal match scudetto contro l’Inter, ma intanto non perde di vista il mercato nonostante la recente chiusura della finestra invernale. Giuntoli e Manna (LaPresse) – Calciomercato.it ...