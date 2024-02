Inter-Juventus | il doppio ex Altobelli | “Finalmente è tornato il vero Derby d’Italia”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alessandro, ex calciatore di, in esclusiva ai nostri microfoni ha parlato del prossimo. Una sfida che potrebbe valere lo Scudetto. “il“, così Alessandroin esclusiva ai nostri microfoni alla vigilia di unche rappresenta un crocevia importante per questo campionato. Spillo in carriera ha indossato entrambe le maglie e a Notizie.com ci racconta come si prepara una sfida simile oltre che s0ffermarsi su cosa possiamo aspettarci da un match come questo. Alessandroin esclusiva ai nostri microfoni su-Juve – Notizie.com – © AnsaAlessandro ...