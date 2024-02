Inter-Juventus | è scontro al vertice | tutto sul Derby d’Italia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 3 febbraio 2024)a distanza di diversi anni ritorna ad essere una sfida che vale lo Scudetto. Unche potrebbe rappresentare un esame di maturità per entrambe le squadre. Allegri ha tenuto un discorso di oltre un’ora nella giornata di giovedì per prepara nel migliore dei modi il. Inzaghi è pronto a schierare la migliore formazione possibile per allungare e non dover rivivere gli incubi di Bologna, ma questa volta a Bergamo. Insomma, una sfida che ha un significato importante per entrambe le squadre.su– Notizie.com – © LapresseLa classifica in questo momento dice:54,53 con i nerazzurri con una partita in meno. Una vittoria degli uomini ...