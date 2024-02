Inter-Juventus è anche fairplay e rispetto | da Collina a… Vidal ? TS

(Di sabato 3 febbraio 2024) Cresce l’attesa per. Da sempre una sfida ricca di pathos e polemiche, ma nell’almanaccoaltri precedenti più positivi. STORIE DA DERBY ?non è mai una partita banale, soprattutto adesso con uno Scudetto in ballo. Da sempre l’evento è stato caratterizzato da veleni, polemiche e tanto tanto pathos. Ma nel corso della storia, la sfida ha regalatomomenti die di. Tra i precedenti più illustri il casoin undel 1997. L’segna con Ganz su spizzata di Zamorano dopo rilancio dalla difesa di Bergomi, l’assistente convalida ma alla fine è proprio il fischietto di Bologna ad annullare la rete. Il motivo? ...

Inzaghi è uno dei protagonisti più attesi di Inter -Juventus pur non scendendo in campo a giocarla. L’allenatore nerazzurro vivrà con particolare ... (inter-news)

Troppo forte la capolista Juve Stabia, che infligge una sonora lezione alla squadra ...Protagonista del match è stato sicuramente Andrea Adorante, centravanti scuola Inter, uno dei colpi del mercato ...Rabiot rifiuta l’Inter: se non rinnova con la Juve andrà lì. Il punto della situazione dopo l’interesse di Ausilio e Marotta L’Inter si è iscritta tra le pretendenti per Rabiot, visto che ha il ...Il nerazzurro ha imparato a non cadere nelle provocazioni del bianconero che però non la racconta giusta Com’è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore, scriveva e cant ...