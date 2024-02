Inter-Juventus | da Allegri arrivano due conferme di formazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Proprio come Simone Inzaghi, anche Massimilianoha parlato in conferenza stampa oggi, alla vigilia di. E dalle sue paroleduesulla sua possibile– Massimilianoprepara, consapevole della necessità di andare a San Siro per vincere. Il tecnico juventino, durante le sue dichiarazioni, lascia anche capire duedi. Ovvero il probabile non-impiego dei due nuovi arrivati (peraltro obiettivi passati anche dell’) Tiago Djaló e Carlos Alcaraz. Entrambi partiranno per Milano, ma, come rivelato da, il difensore è ancora indietro di condizione, ...