Inter-Juventus | controsorpasso in attacco! Allegri cambia ancora – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) Meno di ventiquattro ore a, le due squadre si preparano a una delle sfide più importanti della stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Massimilianoha nuovamenteto le sue scelte in attacco. CAMBIO IN AVANTI – Cresce l’attesa per, le due squadre hanno svolto oggi l’allenamento alla vigilia del Derby d’Italia. In casa bianconera c’è una novità dell’ultima ora e riguarda principalmente l’attacco. Diversamente da quanto detto negli ultimi giorni, Kenan Yildiz è adesso in vantaggio per una maglia da titolare al posto di Federico Chiesa. Con lui completerà il reparto Dusan Vlahovic. Tutto confermato dietro, con il ritorno di Danilo nel trio difensivo.-News - Ultime notizie e calciomercato- ...