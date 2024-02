Inter Juve | TUTTO ESAURITO a San Siro I numeri registrati al botteghino

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Persarà veramente una grandissima atmosfera in quel di San, con l’impianto praticamenteDomenica sera sarà veramente un grandissimo clima perntus in quel di San. È infatti previsto il sold out per un incasso da oltre 6 milioni di euro: una cifra destinata ad entrare nella storia della Serie A. Menzione mediatica: il match– preceduto da show del prepartita con il laser celebrativo del Design Doha 2024 ad opera di Qatar Airways e Qatar Creates – sarà trasmesso in 180 paesi del mondo.