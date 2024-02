Inter | Inzaghi mischia le carte con mosse a sorpresa | ma il dubbio è uno solo

(Di sabato 3 febbraio 2024) In serate come quella di domenica, niente è lasciato al caso. Neanche i ciuffi d’erba del Meazza, tant’è che Simone...

Milano, 3 febbraio 2024 – "Importantissima, non decisiva". Così Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro la Juventus ... (sport.quotidiano)

Inter e Juve ntus sono in campo in vista dello scontro scudetto della 23ª giornata del campionato di Serie A. L’attesa è altissima e San Siro si ... (calcioweb.eu)

La Juve non gioca le coppe, come incide questo sulla corsa scudetto "Sicuramente è un vantaggio giocare una volta a settimana, è inutile… Leggi ...Alla vigilia del derby d’Italia tra Inter e Juve, Stefano De Grandis ha analizzato il momento delle due squadre: le parole Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport 24, ha detto la sua in vista del ...La sfida tra Inter e Juventus, prevista per il 4 febbraio 2024 allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno dei match più attesi della Serie A, con l'Inter che guida la classifica con un solo punto d ...