Inter contro Juventus | la guerra dei mondi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) Se sarà decisiva o no per lo scudetto lo scopriremo solo a fine maggio, quando l'ultimo capitolo di questa stagione sarà stato scritto. Senza correre dietro il gioco sterile delle provocazioni e delle risposte, che sta animando l'inverno del duello scudetto, la notte che a San Siro mette di fronteavrà un peso notevole sul prosieguo del campionato. Tradotto in parole semplici: se a vincere sarà l'diventerà complicato allontanare l'idea di una fuga scudetto, favorita anche dall'asterisco che i nerazzurri si trascineranno in classifica fino al confronto con l'Atalanta di fine febbraio. Al contrario, cadrebbe in un colpo solo tutta la strategia comunicativa di Allegri e lasi troverebbe sotto i riflettori senza più possibilità di nascondersi ma anche, non va dimenticato, con ancora 45 punti ...