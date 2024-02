Inter-Como Women | tutto ancora in bilico | 1-1 al 45? | gol Magull

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)è la sfida valevole per la quindicesima giornata di Serie A Femminile, iniziata alle ore 18. Nella prima frazione di gioco buone occasioni e un gol per parte: si va al riposo sul risultato di 1-1IN, sfida valevole per la quindicesima giornata della Serie A Femminile, ha un inizio piuttosto pimpante con buoni ritmi e duelli fisici. Nei primi venti minuti qualche buona occasione per parte, ma la partita si sblocca solo al 26? quando viene fischiato un rigore all’in possesso palla viene atterrata in area, sulla destra, da Lundorf. L’arbitro non ha dubbi e fischia subito il rigore in favore delle nerazzurre. La stessarealizza dal ...