Inter-Como Women 2-3 | le pagelle | Magull | che stella 8! Bowen 4

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024)termina 2-3 e la squadra di Rita Guarino chiude male il quindicesimo turno di campionato. Linaè una delle poche stelle che brillano.fa tanto male in difesa. Di seguito ledi. CETINJA 5 – Giornata sicuramente da dimenticare per il portiere nerazzurro, che viene beffato su almeno due dei tre gol totali del. In più occasioni si fa trovare sorpresa e rende facile la vita alle attaccanti avversarie.: difesa MERLO 5,5 – Meno lucida e incisiva rispetto al solito, forse per il ruolo prettamente difensivo che sceglie di darle Guarino. Svolge il proprio compito ma in fase di ...