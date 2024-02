Inter-Bologna Primavera | formazioni ufficiali | tornano due big

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alle ore 13 inizia la partita tra, valida per la ventesima giornata del Campionato1. Cristian Chivu si gode il ritorno di due big a centrocampo: Akinsanmiro e Stankovic. Di seguito ledel match., le(4-3-3): Raimondi; Miconi, Stante, Stabile, Cocchi; Di Maggio, Stankovic, Akinsanmiro; Quieto, Sarr, Kamate.In panchina: Tommasi, Berenbruch, Spinacce, Maye, Aidoo, Mazzola, Alexiou, Mosconi, De Pieri, Zarate Hidalgo.Allenatore: Cristian Chivu.: Pessina; Nezirevic, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Svoboda, Diop, Baroncioni, Byar. In panchina: Gasperini, ...

Il Bologna chiude un Colpo in attacco sul finire del calciomercato, rinforzo offensivo per Thiago Motta : preso l’ex bomber dell’Inter . Giovedì 1° ... (rompipallone)

Sabato ci sarà la partita tra Inter e Bologna, valida per la terza giornata del girone di ritorno del Campionato Primavera 1. l’arbitro e gli ... (inter-news)

ATALANTA 6 - Un difensore serviva, un difensore è arrivato. Non il sogno Dragusin, ma l’Hien inseguito la scorsa estate e preso... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:31 A proposito di Stella Rossa-Barcellona, vale la pena rimarcare l’accoglienza riservata dai tifosi ... (oasport)

L’Inter arriva alla ventesima giornata ancora con quattro punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Il percorso è quasi netto tra i confini ... (inter-news)

Ex centrocampista, tra le altre, di Juventus ed Inter, Vladimir Jugovic parla, intervistato da "La Gazzetta dello Sport", della sfida scudetto tra le 2 squadre, in programma domani sera a San Sro: ...Intervenuto al canale "Youtube" della Serie A, Federico Gatti, difensore centrale della Juventus e della nazionale azzurra, si è soffermato sulla trasferta di domani sera a San ...Allegri, alla vigilia di Inter-Juventus in programma domani sera a 'San Siro' alle ore 20:45, presenta il match nella consueta conferenza stampa ...