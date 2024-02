Inter-Bologna Primavera 7-0 | pagelle | Stankovic e Kamate leader

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 febbraio 2024) L’vince con il risultato di 7-0 contro ile allungando al primo posto. Aleksandarè di un’altra categoria ed è il migliore in campo assieme ad Issiaka. Ledella ventesima giornata di campionato. Raimondi 6: Partita di ordinaria amministrazione, non deve compiere parate impegnative.– DIFESA Miconi 6: Una delle sue poche partite da titolare in questa stagione lo vede in ottima forma. Buona prestazione, convincente e senza particolari patemi. Stabile 6.5: Menegazzo non preoccupa affatto, fisicamente è superiore e lo dimostra in ogni singolo scontro di gioco. – dal 75? Alexiou S.V. Stante 6.5: Accompagna il suo complice in difesa in una ...