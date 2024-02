Intelligenza di gruppo | nella mente delle api

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) Insetti fondamentali per l’ecologia del pianeta (e per gli esseri umani), sono capaci di ricordare, comunicare, prendere decisioni collettive. Con una forma di coscienza... Un saggio esplora laapi. Non è così impossibile entraredi un’ape. Oggi abbiamo raccolto abbastanza conoscenze per metterci nei suoi panni e riuscire a immaginare come percepisce, pensa e prende decisioni. Ciò che si scopre è stupefacente: dalla sfera sociale a quella cognitiva, questo insetto rivela capacità che non sono da menonostre. E il recente volumedi un’ape (Carocci editore) di Lars Chittka è una buona guida per chi voglia imbarcarsi in questo affascinante viaggio. In un momento storico in cui l’essere umano ha perduto l’esclusività di una certa ...