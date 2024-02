Inquietante messaggio davanti casa della giudice | testa di capretto infilzata con un coltello da macellaio

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Dopo una vittoria per 2-0 di routine in casa del Nottingham Forest, l’allenatore del Tottenham Hotspur, ... (justcalcio)

Una testa di capretto insanguinata e infilzata con un coltello da macellaio , accompagnata da un biglietto in cui è scritto «Così», è stata lasciata ...William non torna al lavoro, la sua agenda resta bloccata e questo è stato interpretato come un segnale preoccupante sulla salute di Kate Middleton.Nel prologo di The Last of Us Part I c'è un palese riferimento alla causa scatenante della pandemia che ha messo in ginocchio la razza umana.