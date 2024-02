Incidente San Rossore | gli animalisti | “Vicinanza al fantino | ora basta far correre i cavalli”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Firenze, 3 febbraio 2024 – "Esprimiamo la nostra più profondaa Dominik Pastuszka, il giovanepolacco che sta lottando con la morte dopo una rovinosa caduta avvenuta durante una corsa all'ippodromo di San, e alla sua famiglia". Così Sonny Richichi, presidente di IHP, Italian Horse Protection, la prima associazione italiana di tutela dei, che ha sede a Montaione. "Non c'è invece più niente da fare per War Brave, il cavallo di soli cinque anni che insieme a Pastuska stava partecipando alla gara a ostacoli sui 3500 metri per il premio Oleandro all'ippodromo di San, che è stato abbattuto a causa delle ferite riportate in seguito alla caduta. Dal nostro punto di vista, non possiamo fare altro che ribadire come sia oggi del tutto inaccettabile sottoporre gli ...