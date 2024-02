Incidente alle porte di Lecco | auto esce di strada e si ribalta | morti due ragazzi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Due ventenni sonola notte scorsa in unle avvenutodi, a un'uscita della Super36, sul lungolago in località Caviate. I dueviaggiavano a bordo di un'che è uscita die si èta. Le vittime avevano 21 e 22 anni. L'si è verificato2.30. A dare l'allarme sono stati gli altrimobilisti di passaggio, sul posto, con i soccorritori di Areu, sono intervenuti la polizia, i vigili del fuoco e l'elisoccorso. La dinamica dello schianto è ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Lo schianto è avvenuto intorno alle ore 2.30 di sabato 3 febbraio poco dopo lo svincolo di uscita dalla Statale 36, in direzione sud. La dinamica dell'incidente mortale è ancora al vaglio delle forze ...Due ventenni sono morti in un incidente stradale alle porte di Lecco, a un'uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate. Viaggiavano a bordo di un'auto che è uscita di strada e si è ...