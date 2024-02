Incidente a Lecco | auto esce di strada e si ribalta | morti due ventenni

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Adnkronos) – Due giovani di 21 e 22 anni sonomentre una terza persona è rimasta ferita la notte scorsa in unle che ha visto l'sulla quale viaggiavano uscire fuorirsi a un'uscita della Super36, a. L'si è verificato alle 2.30. Sul posto, oltre i soccorritori di

Due ventenni sono morti la notte scorsa in un Incidente strada le avvenuto alle porte di Lecco , a un'uscita della Super strada 36, sul lungolago in ... (tg24.sky)

Incidente drammatico alle porte di Lecco : due ragazzi di poco più di vent'anni sono morti la notte scorsa in uno schianto a un'uscita della ... (leggo)

LECCO – Tragico schianto nella notte a Lecco sul lungolario ...Un terzo giovane è stato estratto dalle lamiere e trasportato all’ospedale cittadino in condizioni gravi. L’incidente, la cui dinamica è ...Dramma alle porte di Lecco, dove nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2024 si è verificato un incidente stradale in cui sono morti due ragazzi di 21 e 22 anni. Ferito un terzo giovane.Incidente a Lecco, auto si ribalta: morti due ragazzi nella notte. Le vittime avevano 21 e 22 anni, in gravi condizioni un terzo giovane ...