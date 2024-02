Incentivi | Fiat ci è costata 220 mld Stellantis chieda aiuto all' Olanda

Auto e acciaio sono due pilastri di un'industrializzazione tradizionale, sulla quale occorre un piano, dotato di risorse, europeo ...L’auto elettrica non convince ancora gli italiani. A poche settimane dall’avvio, e in vista del nuovo round atteso per marzo, sono praticamente esauriti gli incentivi dell’ecobonus per le auto a motor ...I botta e risposta tra governo e Stellantis sulla crisi dell'auto in Italia fanno emergere l'errore sulla vendita di Alfa Romeo a Fiat nell'86 ...