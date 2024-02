Incendio in casa | muore una donna | fatali le esalazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 febbraio 2024) Forlì, 3 febbraio 2024 – Una tragedia improvvisa, il fuoco che divampa all’interno di un’abitazione e unadel 1958, Antonietta Faraone, che non riesce a fuggire in tempo, rimanendo purtroppo vittima dalle. E’ successo ieri sera a Meldola, attorno alle 19.30 in unaall’inizio di via Sbaraglio, la strada che dal ponte dei Veneziani esce dalla cittadina e si dirige verso Piandispino. Una tragedia quasi inspiegabile, viste le ridotte dimensioni dell’abitazione in cui si è sviluppato l’, ma secondo quanto è stato possibile apprendere pare che la, da sola inin quel momento, fosse uscita da pochi giorni dall’ospedale dove era stata sottoposta a un intervento chirurgico; quindi potrebbe aver avuto difficoltà nel muoversi e forse per questo non sarebbe ...