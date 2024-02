Incendio a Paderno Dugnano | distrutte tre auto in sosta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un movimentato buongiorno per i residenti dell’area tra via Monte Sabotino e la Comasina aper un vastoche ha coinvolto trevetture in. Erano da pochi minuti passate le 5 di mattina quando lo scoppiettio delle fiamme che stavano avvolgendo le macchine ha svegliato i residenti di soprassalto. Il tempo ...

Incendio a Paderno Dugnano, brucia un appartamento a Cassina Amata . Il rogo è divampato in via Pasubio, una perpendicolare della Statale dei Giovi. ... (ilnotiziario)

Emergenza a Paderno Dugnano, in via Pasubio a Cassina Amata, nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 gennaio, per un incendio divampato in un appartamento al primo piano. Erano da poco passate le 18 ...Incendio a Paderno Dugnano, brucia un appartamento a Cassina Amata. Il rogo è divampato in via Pasubio nei pressi della Comasina ...Un incendio sviluppatosi nel sentiero che costeggia il Canale Villoresi ha provocato il blocco della provinciale Comasina tra Limbiate e Paderno Dugnano.