Incendio a Montevarchi | ferita 47enne

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 3 febbraio 2024) Questa mattina alle 5.30, un rapido intervento dell’Emergenza Urgenza della ASL Tse ha scongiurato una potenziale tragedia a, dove un appartamento in via Roma è stato colpito da un. L’episodio ha causato ferite a una donna di 47 anni, che è stata prontamente soccorsa e trasportata in sosta tecnica all’ospedale della Gruccia. Laè stata successivamente centralizzata su Pisa in codice 3 (rosso) e trascon il supporto di Pegaso per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, gli altri condomini sono rimasti illesi grazie alla rapida risposta delle autorità sanitarie e dei soccorritori presenti sul luogo. L’intervento ha coinvolto diversi mezzi e professionisti dell’emergenza, tra cui automedica, ambulanza infermierizzata della Misericordia San Giustino e ambulanza di Terranova ...