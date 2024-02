In Iraq almeno 16 morti dopo raid Usa | Anche civili

(Di sabato 3 febbraio 2024) 16e 25 feriti, tra loro: questo il bilancio deisferrati la notte scorsa dalle forze americane contro bersagli riconducibili alle milizie filoiraniane in. Ad annunciarlo è stato l'Ufficio del premier Mohammed Shia al-Sudani, in una dichiarazione in cui condanna gli...

I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Due attacchi ... (ilfattoquotidiano)

I raid americani attesi da giorni in risposta all’uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono cominciati e continueranno per giorni. Due attacchi ... (ilfattoquotidiano)

Feb 3, 2024 M.O. Roma, 3 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro forze d’elite iraniane e gruppi filo-iraniani in Iraq e Siria, come rappresaglia per l’attacco con un drone ...I mercati temono un'altra settimana volatile e a rischio shock: i motivi sono almeno 5 e riguardano altrettanti eventi in arrivo dalle imprevedibili conseguenze.Gli attacchi in Iraq hanno preso di mira la provincia occidentale di Anbar, dove fonti mediche dell’ospedale generale di Qaim hanno confermato all’agenzia curdoirachena Rudaw la morte di almeno 3 ...