Impallomeni | «Inter-Juventus non decisiva Saranno bloccate»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il countdown adsegna -2. I giorni che ci dividono dallo scontro diretto sono sempre meno, ne parla Stefanosu TMW Radio. SCONTRO DIRETTO –non segue la massa ed ha un pensiero diverso sulla partita del weekend in Serie A: «mi sembrano due squadre ben piantate sul campo e i primi minutibloccati, staranno attente a non prendere gol. Ladeve stare più attenta perché l’gioca in casa, c’è entusiasmo e alcuni giocatori hanno riposato. Anche dovesse vincere l’non cambierebbe niente. Finché non arrivi a fine marzo-aprile è difficile dare qualche certezza. È una bella partita, importante, ma non sarà ...

L’ Inter ha vinto sul campo della Fiorentina, riconquistando il primo posto in classifica e sempre con una partita in meno. Una prova di forza ... (inter-news)

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, del Milan. Le sue dichiarazioni. IMPALLOMENI – «Sarri Non ce lo vedo in questo momento storico. Non credo ...Il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira ha scritto un post sui social commentando la scelta del Napoli di rinunciare a Zielinski in Europa ...A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.