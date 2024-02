Impact 01 02 2024 Attenti a quei due

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lettrici e elettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di TNA. Nic Nemeth prosegue il suo percorso in TNA e sfiderà ancora i Rascalz. Poi nel main event i Grizzled Young Vets sfideranno gli ABC. Immergiamoci nella puntata! Nic Nemeth sconfigge Trey Miguel (3 / 5) Dopo il match The Rascalz attaccano il vincitore e arriva anche Steve Maclin a rincarare la dose. Decay sconfiggono Mila Moore e Savannah Thorne (1,5 / 5) Brian Myers sconfigge Kevin Knight (3 / 5) PCO sconfigge Deaner N.C. Dopo il match KON attaca prima PCO e poi anche Deaner. Masha Slamovich sconfigge Jody Threat (2 / 5) Grizzled Young Vets sconfiggono ABC (4 / 5) Si conclude qui la puntata, con la scoperta di avere un tag team che può davvero mettere in seria difficoltà gli ABC. Appuntamento con la prossima puntata di TNA...