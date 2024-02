Ilaria Salis | Tajani | Meno si politicizza il caso meglio è per la detenuta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 3 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "Parliamo sempre in termini di diritto. Perché possa venire in Italia agli arresti domiciliari, dovrebbe essere messa in Ungheria prima agli arresti domiciliari. Se ciò non avviene, non si può neanche porre la richiesta né è detto che la accettino. Noi lavoriamo perché si rispettino i diritti di una persona, ma non possiamo interferire nel procedimento penale.siilnell'interesse della. Niente strumentalizzazioni" lo ha detto il ministroa Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev