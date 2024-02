Ilaria Salis | lo sfogo all' avvocato ungherese | Sto male | fatemi tornare a casa

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Stanno lentamente venendo incontro alle mie esigenze, ma io continuo a staree vorrei".ha lanciato un nuovo appello al suo, Gyorgy Magyar, durante una visita nel carcere di Budapest in cui è detenuta da quasi un anno, accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale. Lo riporta il Corriere della Sera, che citando ancora Magyar precisa: "è stanca ma moralmente molto forte, e continua a resistere. Attualmente sta in una cella con altre sette detenute, ma le condizioni di pulizia e igiene sono migliorate”, anche grazie al lavoro diplomatico portato avanti dall’Italia dopo che si sono diffuse le immagini della 39enne milanese in aula a Budapest con le ...

