Il Togo costruirà un impianto a energia solare

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 feb – Come tanti altri Paesi africani, anche insono tanti coloro che non hanno ancora accesso all’elettrica. Per risolvere questo problema il governo punta a garantirne l’accesso totale di tutta la popolazione entro il 2030, un obiettivo importante se si pensa che attualmente solo il 66% ha accesso all’elettricita’ ed esistono forti disparità tra centri urbani e zone rurali, quest’ultime con un alta percentuale di persone che ne sono sprovviste.prossimo obiettivo Per raggiungere questo obiettivo il governolese sta incentivando la costruzione di centrali a fonti rinnovabili: a tale proposito si è posto come obiettivo di garantire che entro il 2025 il 50% dell’prodotta provenga da fonti pulite. Di progetti per ...