Il tecnico tricolore | scomparso nel 2017 | è stato ricordato dagli amici | raccolti tremila euro per l’Ageop Solidarietà | aneddoti | canzoni e risate La storia di Zanetti non passa mai di moda

(Di sabato 3 febbraio 2024) Cantanti, comiche e tanti. Una serata diversa, al teatro Bristol, per ricordare e onorare la figura di Nerio, il coachnel, a soli 77 anni, che a Bologna ha regalato mille successi. Coppa Italia, scudetto e Coppa delle Coppe alla guida della Zinella, i miracoli con il Cus Bologna portato dalla serie D fino alla A2. E, come giocatore, le esperienze nelle fila della Bovoli e della Zavattaro, poi l’avventura, come vice di Silvano Prandi alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984 e l’Italia che vince un bronzo olimpico. E ancora Schio, Treviso fino alla decisione, nel 1996, di smettere con il volley, per fare il nonno a tempo pieno. A distanza di sei anni dalla sua scomparsa, Nerio continua a vincere perché, grazie alla serata organizzata in suo onore, sono stati...