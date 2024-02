Il ritorno di Diodato | «Sanremo è casa | ma sento la responsabilità»

Diodato : basta il nome dell’artista per rievocare immagini indelebili nella memoria, a partire dalla sua vittoria al Festival del 2020 con Fai ... (amica)

Diodato : basta il nome dell’artista per rievocare immagini indelebili nella memoria, a partire dalla sua vittoria al Festival del 2020 con Fai ... (amica)

Dopo la vittoria nel 2020 con "Fai Rumore" (triplo platino), Diodato torna all'Ariston per la quarta volta, dopo la partecipazione nel 2014 con il brano "Babilonia", nel 2018 con "Adesso" insieme al ...«Ho imparato a crescere ancora di più». Lo ha accennato Diodato in occasione della introduzione al prossimo festival di Sanremo dove torna in gara con la canzone “Ti muovi”. «Questa canzone è figlia d ...Diodato, vincitore del Festival di Sanremo 2020 con 'Fai rumore', ritorna sul palco dell'Ariston con un nuovo brano intitolato 'Ti muovi'. Questa canzone rappresenta un momento significativo della sua ...