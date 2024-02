Il presidente Zelensky e il generale Zaluzhny tengono il punto e restano divisi | ma hanno entrambi ragione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Sui muri del Donbas libero campeggia il volto di Valery, loimpresso i soldati con la vernice in bomboletta spruzzata contro un cartoncino su cui è ritagliato il ritratto del general... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

KIEV – Fumata nera. La stavka, il vertice convocato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ha licenziato il capo delle forze armate Valery Zaluzhny, come… Leggi ...Due operatori umanitari francesi che lavoravano per una ong svizzera in Ucraina sono rimasti uccisi in un raid russo. Le tensioni tra Europa e Russia sono ...KIEV – Fumata nera. La stavka, il vertice convocato ieri dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, non ha licenziato il capo delle forze armate Valery Zaluzhny, come pronosticato da deputati e giorna ...