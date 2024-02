Il “Premio Lunezia per Sanremo 2024” va ai Negramaro per il brano “Ricominciamo tutto”

(Di sabato 3 febbraio 2024) . Ecco i dettagli In concomitanza alla diretta Instagram di Fantache ha svelato i vincitori, ecco il comunicato stampa che motiva la scelta, a pochi giorni dall’inizio del Festival di. Ilesprime le indicazioni sui testi dei big in gara. Stefano De Martino, Patron della rassegna battezzata 29 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende nota la scelta. Una scelta quest’ anno dibattuta su di una rosa di candidati più nutrita del solito, tra cui Fiorella Mannoia, Negramaro, Angelina Mango, Mr. Rain, BigMama, Loredana Bertè, Dargen D’Amico e i Santi Francesi. Alla fine è arrivata la fumata bianca. . Non manca la qualità dei testi a, ed è così da diversi anni. Nell’impegno di una sola scelta indichiamo l’opera dei Negramaro – afferma il Patron Stefano De ...

Milano, 3 feb. (askanews) – In concomitanza alla diretta Instagram di FantaSanremo che ha svelato i vincitori, ecco il comunicato stampa che motiva la scelta, a pochi giorni dall’inizio del Festival d ...«Il vero senso di una fine. La misura della perdita non si può colmare e le esperienze future non saranno mai nuove davvero - ha aggiunto Dario Salvatori, membro della Commissione del Premio Lunezia - ...Sono i Negramaro i vincitori del Premio Lunezia per Sanremo 2024 con il loro brano "Ricominciamo tutto", in gara dal 6 al 10 febbraio ...